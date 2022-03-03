НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал Макрону требования к Украине

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвал два основных требования Москвы на переговорах с Киевом — демилитаризация и нейтральный статус Украины.

«Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для РФ»,— говорится в сообщении Кремля.

Путин подчеркнул, что задачи военной операции будут выполнены «в любом случае», а «попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву».

Российский президент утверждает, что российские военные делают «все возможное для сохранения жизни мирных граждан». По его словам, применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры, а утверждения о якобы ведущихся бомбардировках украинских городов являются элементами дезинформационной кампании.

Переговоры между президентами России и Франции с начала военной операции на Украине стали третьими по счету.

Еще по теме
Российским спортсменам запретили участие в Паралимпиаде
Украинская делегация потребовала изменения места переговоров
США закрыли небо для российских самолетов
Делегация России подождет Украину для переговоров
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое новосибирских военных погибли на Украине
Дерипаска рассказал о возможных масштабах кризиса
Кот и собака спаслись из крупного пожара под Томском
Дорожники в Хакасии объявили закупку Land Cruiser Prado
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Евросоюз лишил Россию евро
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

В интернете одежду с этими буквами уже во всю продают.
Sibnet.Ru