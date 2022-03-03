Путин назвал Макрону требования к Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвал два основных требования Москвы на переговорах с Киевом — демилитаризация и нейтральный статус Украины.

«Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для РФ»,— говорится в сообщении Кремля.

Путин подчеркнул, что задачи военной операции будут выполнены «в любом случае», а «попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву».

Российский президент утверждает, что российские военные делают «все возможное для сохранения жизни мирных граждан». По его словам, применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры, а утверждения о якобы ведущихся бомбардировках украинских городов являются элементами дезинформационной кампании.

Переговоры между президентами России и Франции с начала военной операции на Украине стали третьими по счету.