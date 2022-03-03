Российским фильмам спрогнозировали подъем с одним условием

Российские фильмы могут стать более популярными в прокате из-за отсутствия конкуренции, считает кинокритик Егор Москвитин.
Крупнейшие американские кинокомпании, производящие голливудские фильмы, приостановили прокат фильмов в России. Причиной стала военная спецоперация на Украине. Теперь в прокате преимущественно российские фильмы.
«Это может дать импульс для российских картин. Так случалось каждый раз, когда иностранные фильмы вынужденно покидали прокат», — сказал «Ленте.ру»кинокритик Егор Москвитин.
Но есть условие, при котором возможен достойный рост кассовых сборов российских картин. Это качество фильма. По словам Москвитина, часто из-за параллельного выхода в прокат русского хорошего фильма и американского блокбастера, зрители выбирали второе.
Теперь, когда конкуренции не будет, хорошие отечественные фильмы будут пользоваться спросом у зрителей. Но картинам сомнительного качества это не поможет заработать.
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