Молодого жителя Приангарья поймали на изготовлении взрывчатки

Суд в Иркутской области приговорил к реальному сроку молодого жителя Усолья-Сибирского, который изготавливал взрывчатку.

По информации регионального управления ФСБ, 23-летнего безработного местного жителя задержали в прошлом году.

У него дома обнаружили и изъяли около восьми килограммов взрывчатых и сырьевых химических веществ, а также инструменты и приборы для лабораторного изготовления самодельных взрывных устройств, приводит данные ведомства ТАСС.

Преступление обвиняемый объяснил личным интересом. Суд приговорил усольчанина к трем годам и двум месяцам в колонии общего режима.