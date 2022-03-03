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Молодого жителя Приангарья поймали на изготовлении взрывчатки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Иркутской области приговорил к реальному сроку молодого жителя Усолья-Сибирского, который изготавливал взрывчатку.

По информации регионального управления ФСБ, 23-летнего безработного местного жителя задержали в прошлом году.

У него дома обнаружили и изъяли около восьми килограммов взрывчатых и сырьевых химических веществ, а также инструменты и приборы для лабораторного изготовления самодельных взрывных устройств, приводит данные ведомства ТАСС.

Преступление обвиняемый объяснил личным интересом. Суд приговорил усольчанина к трем годам и двум месяцам в колонии общего режима.

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