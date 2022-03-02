Делегация России подождет Украину для переговоров

Российская делегация в среду прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. Будет ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — цитирует Пескова ТАСС.

Место переговоров скрывается. По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии — в Беловежской пуще. При этом официальный Киев пока не подтвердил продолжение переговоров.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России», — подчеркнул Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, что будет считаться минимальным успехом.