НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Делегация России подождет Украину для переговоров

Источник:
ТАСС
585 9
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Российская делегация в среду прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. Будет ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — цитирует Пескова ТАСС.

Место переговоров скрывается. По данным ТАСС, новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет на территории Белоруссии — в Беловежской пуще. При этом официальный Киев пока не подтвердил продолжение переговоров.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России», — подчеркнул Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, что будет считаться минимальным успехом.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
США закрыли небо для российских самолетов
Евросоюз лишил Россию евро
Российские банки отключили от SWIFT
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ветер в Новосибирске усилится
Стаю овсянок заметили зимой в иркутском заповеднике впервые за 30 лет
Более 20 человек пойдут под суд за кражи из томского агрохолдинга
Кузбасс переименовали в КуZбасс
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Обсуждение (9)
Картина дня
США закрыли небо для российских самолетов
Евросоюз лишил Россию евро
Российские банки отключили от SWIFT
Делегация России подождет Украину для переговоров
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
72
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
52
Путин предложил украинским военным взять власть
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Sibnet.Ru