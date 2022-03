Байден перепутал украинцев с иранцами

Президент США Джо Байден оговорился и назвал жителей Украины «иранцами» во время выступления в конгрессе с посланием «О положении страны».

«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит души и сердца иранцев /Putin may circle Kiev with tanks but he will never get souls and hearts of the Iranian people», — сказал Байден.

На английском «украинцы» звучит как «ukrainians».

Это не первая оговорка президента США за последнее время. В начале февраля Байден заявил о «вторжении» Германии в Киев. «Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… если Россия вторгнется…» — сказал он.

В середине февраля президент Соединенных Штатов в ходе интервью телеканалу NBC оговорился, перепутав Украину, Афганистан и Ирак. В апреле прошлого года он оговорился в фамилии российского лидера Владимира Путина.

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию, целью которой является демилитаризация и денационализация республики.