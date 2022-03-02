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Байден перепутал украинцев с иранцами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден оговорился и назвал жителей Украины «иранцами» во время выступления в конгрессе с посланием «О положении страны».

«Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит души и сердца иранцев /Putin may circle Kiev with tanks but he will never get souls and hearts of the Iranian people», — сказал Байден.

На английском «украинцы» звучит как «ukrainians».

Это не первая оговорка президента США за последнее время. В начале февраля Байден заявил о «вторжении» Германии в Киев. «Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… если Россия вторгнется…» — сказал он.

В середине февраля президент Соединенных Штатов в ходе интервью телеканалу NBC оговорился, перепутав Украину, Афганистан и Ирак. В апреле прошлого года он оговорился в фамилии российского лидера Владимира Путина.

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию, целью которой является демилитаризация и денационализация республики.

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Политика #Мир
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