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Вступили в силу новые правила получения справок на права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автолюбители с 1 марта начнут получать медицинские справки на права по новым правилам, в силу вступил соответствующий приказ Минздрава. В частности, оформление справок усложнили лишенцам.

Водителям, которые собираются вернуть права после лишения за управление в нетрезвом виде, а также за отказ от медицинского освидетельствования, теперь придется в обязательном порядке сдавать кровь и мочу на анализ.

Кроме этого, на обязательную сдачу анализа человека могут отправить, если психиатр или нарколог обнаружат признаки того, что человек злоупотребляет алкоголем или психоактивными веществами.

Так, кровь будут проверять на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. В свою очередь, анализ мочи покажет употребление наркотиков.

Если человек регулярно выпивает или употребляет наркотики, то анализ это покажет. Такой гражданин получить медицинскую справку не сможет. При этом специалисты подчеркивают, что редкое употребление алкоголя не приводит к образованию в организме такого маркера.

Предыстория вопроса

Новые правила медицинского освидетельствования Минздрав подготовил еще в 2019 году. Тогда планировалось проверять всех кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью CDT-тестов.

Однако подобные исследования оказались дорогостоящими, в некоторых регионах было анонсировано повышение стоимости справки до 5-6 тысяч рублей. Это вызвало возмущение граждан. Президент Владимир Путин нововведение раскритиковал, после чего проект отправили на доработку.

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