Началась длинная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной, затем будет три выходных в честь Международного женского дня.
Рабочий понедельник 7 марта перенесен на 5 марта «для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней», согласно рекомендациям Трудового кодекса РФ.
Рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта. После шестидневки наступят три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.
В субботу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на один час. Но это никак не влияет на сумму заработка. За работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.
frenchmanТы хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?
fydor55При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.
ForYouTubeВообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....
frenchmanКакие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?