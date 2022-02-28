Началась длинная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной, затем будет три выходных в честь Международного женского дня.

Рабочий понедельник 7 марта перенесен на 5 марта «для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней», согласно рекомендациям Трудового кодекса РФ.

Рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта. После шестидневки наступят три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

В субботу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на один час. Но это никак не влияет на сумму заработка. За работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.