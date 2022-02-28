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Началась длинная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
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Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной, затем будет три выходных в честь Международного женского дня.

Рабочий понедельник 7 марта перенесен на 5 марта «для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней», согласно рекомендациям Трудового кодекса РФ.

Рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта. После шестидневки наступят три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

В субботу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на один час. Но это никак не влияет на сумму заработка. За работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.

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Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
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