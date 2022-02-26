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Кредитный рейтинг России понижен до «мусорного»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: B64 / CC BY 3.0

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до спекулятивного «ВВ+». Прогноз для рейтинга негативный, сообщается на сайте агентства.

Решение понизить рейтинг принято на фоне военной операции на Украине. Таким образом, государственные ценные бумаги России приравняли к «мусорным». Агентство считает, что санкции могут оказать значительное прямое и вторичное воздействие на экономическую и внешнеторговую деятельность России.

Эксперты ожидают полного отказа западных компаний от инвестиций в российскую экономику. Указывается, что геополитическая напряженность снижает доверие частного сектора и оказывает давление на экономический рост.

Суверенный кредитный рейтинг — инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства, фактически он представляет собой оценку вероятности дефолта.

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