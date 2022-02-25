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Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару и евро более чем на 1,5% к закрытию предыдущей сессии.

По данным на 10.17 мск, доллар и евро торговались на уровне 83,75 рубля (-2,05% к уровню вчерашней сессии) и 92,8 рубля (-2,53%) соответственно.

К 10. 38 мск, курс доллара ускорил падение, торговался на уровне 83,46 рубля (-2,1%), курс евро снижался до 93,69 рубля (-1,59%), приводит ТАСС результаты торгов.

В четверг доллар и евро торговались на исторических максимумах. По данным на 10.00 мск 24 февраля, доллар на Мосбирже торговался по 89,6 рубля (+10,4%), евро — по 99,99 рубля (+9,04%).

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Для поддержания стабильности Банк России впервые за много лет вышел на валютный рынок с интервенциями, позволив рублю прекратить резкое падение.

Причиной падения рубля стали распродажи на рынке на фоне вывода средств иностранными инвесторами после сообщений о начале военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

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