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Доллар поднялся выше 80 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара в среду превысил 80 рублей, следует из торгов на Московской бирже. Одновременно курс евро превысил 91 рубль.

23 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение режима ЧС на территории страны, кроме Луганской и Донецкой областей. Кроме того, на Украине начался призыв резервистов.

ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Запрещается изменение Конституции Украины, избирательных законов, проведение выборов всех уровней, а также массовых мероприятий и забастовок.

Ранее началась эвакуация российских дипломатов из Украины. В свою очередь, украинский МИД попросил соотечественников немедленно покинуть российскую территорию, а также воздержаться от любых поездок в Россию.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

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лачинов

За "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...

naemnik777

Ну, если по-честному и НЕ предвзято и объективно : 1. НЕ Россия похоронила Минские соглашения.Это сделала...

Grossmeister38rus

Что насчет восстановления Иркутской области ? или Дальнего востока?

Vitall2005

Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...
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