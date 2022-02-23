Госдума предложила «урезать» выходной 23 февраля

День защитника Отечества следует сделать выходным только для военнослужащих, отменив для всех остальных граждан, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил», — сказал Луговой в интервью Ura.ru.

По мнению депутата, сотрудники других силовых структур не имели отношения к этому празднику. Луговой отметил, что 23 февраля должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса.

«Служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», – напомнил парламентарий.