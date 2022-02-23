НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума предложила «урезать» выходной 23 февраля

Источник:
Sibnet.ru
482 3
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

День защитника Отечества следует сделать выходным только для военнослужащих, отменив для всех остальных граждан, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«В моем твердом понимании, я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение, 23 февраля всегда был Днем Советской армии и военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил», — сказал Луговой в интервью Ura.ru.

По мнению депутата, сотрудники других силовых структур не имели отношения к этому празднику. Луговой отметил, что 23 февраля должен оставаться профессиональным праздником военнослужащих, праздником офицерского корпуса.

«Служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, закончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и военно-морского флота», – напомнил парламентарий.

Еще по теме
Депутат раскритиковал новые правила выброса мусора
Госдума одобрила штрафы за уравнивание СССР и Третьего Рейха
Срок получения российского гражданства резко сократят
Роскомнадзор заставит YouTube и Instagram отчитываться об аудитории
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Красноярска выступит на конкурсе красоты в Индии
Травников поддержит Путина, «пусть хоть камни с неба падают»
Первое лекарство от оспы создали в Новосибирске
Томский губернатор назвал решение признать ДНР и ЛНР выстраданным
Самое популярное
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Вышла игра Horizon Forbidden West
Украинские снаряды разорвались на российской территории
Мощный взрыв прогремел в центре Донецка
Обсуждение (3)
Картина дня
США ввели новые санкции против России
Украина объявила призыв резервистов
Госдума предложила «урезать» выходной 23 февраля
Россиянки назвали наиболее привлекательных мужчин
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

За "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...

Alhazred

"Самый жесткий пакет будет активирован в случае вторжения на территорию Украины." То есть он неофициально...

Grossmeister38rus

Что насчет восстановления Иркутской области ? или Дальнего востока?

Vitall2005

Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...
Sibnet.Ru