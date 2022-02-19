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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Загадочный предмет сфотографировали на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Марсоход Curiosity прислал на Землю фотографию странного предмета, обнаруженного в кратере Гейла.

Снимок был сделан 13 февраля 2022 года и опубликован на сайте NASA. На первый взгляд, на фото камень, однако очень необычной формы. Отдаленно он смахивает на некого морского обитателя.

У загадочного объекта есть обтекаемая «голова-туловище» и гибкий хвост. Исследователи предположили, что находка подтверждает существование на Марсе в древности жидкой воды, потому что подобную форму можно объяснить только многолетним воздействием влаги.

Фото: © NASA

В конце прошлого года китайский луноход обнаружил загадочный объект на горизонте, пробираясь через кратер Фон Карман на обратной стороне Луны. Объект отдаленно смахивал на рукотворную постройку. В итоге это оказался крупный камень.

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