Гороскоп удачи: счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака

Гороскоп 2022 года не обещает спокойствия, зато многим принесет яркие перемены к лучшему. Но каждого знака Зодиака удачный период окажется свой. Какие дни и месяцы для знаков в 2022 году будут самыми счастливыми?

Хозяин 2022 года — Черный Водяной Тигр — славится своенравностью, свободолюбием, сильной интуицией. Это значит, что наступил год динамичности, продвижений, инициативы. Удача постучится к тем, кто не привык сидеть на месте. Но и подарки судьбы никто не отменял — гороскоп обещает удачные даты каждому знаку Зодиака.

Овен

Для Овнов самое счастливое время года начнется в мае. Так что если в конце зимы кажется, что удача отвернулась от представителей знака, то стоит немного подождать.

Дело в том, что 10 мая в знак Овна войдет Юпитер. Эта планета откроет перед представителями знака новые возможности. Май станет самым удачным временем для продвижений, но плодотворный период продлится до октября. Месяцем, который обещает удачу в любви, в жизни Овнов будет август.

Телец

Гороскоп на 2022 год провозглашает в жизни Тельцов важный период, уже начиная с середины января. Стоит задуматься о событиях, которые происходили в течение последнего месяца — это могут быть предвестники важных перемен.

Самое удачное время в жизни Тельцов ожидается с середины апреля до середины мая. Особенно этот период благоприятен для позитивных перемен в личной жизни, это самое подходящее время, чтобы найти свою любовь. Особое внимание стоит обратить на дату 13 мая.

Близнецы

Ведущая планета у Близнецов — Меркурий. Он активизируется с начала июня, и именно в это время представителям знака стоит рассчитывать на успехи во всех делах.

Но самый удачный день случится чуть раньше, это 30 мая. В этот день будет новолуние, способное многое изменить в жизни Близнецов.

Рак

Ракам гороскоп на 2022 год обещает два удачных периода. Июль больше всего располагает к продвижениям в профессиональной сфере, а начало сентября — в личной жизни.

Но именно 17 июля под влиянием Солнца и Меркурия Раки смогут совершить настоящий прорыв. Особенно это касается тех, чья работа так или иначе связана с творчеством, а также сферой красоты.

Лев

Львам звезды обещают удачу в течение всего лета. Первые месяцы 2022 года принесут представителям знака массу дел, плоды которых можно будет увидеть в мае. А с июня будет возможность заняться тем, что действительно вдохновляет.

Во второй половине лета, 31 июля, комбинация Юпитера и Солнца поможет Львам добиться желаемого, это самый удачный день года для представителей знака.

Дева

Для трудолюбивых Дев в 2022 году на первый план выйдут темы семьи и романтических отношений. Наиболее удачным временем в этом плане окажутся февраль и март.

Девам стоит вспомнить, что произошло в их жизни 16 февраля. Любая мелочь этого дня может оказаться очень важной в ближайшем будущем. Впереди перемены к лучшему, все решится очень скоро.

Весы

В 2022 году Марс вдохновит Весов на решительные действия, особенно в профессиональной сфере. Личная жизнь вряд ли будет в приоритете, но если есть цель найти своего человека, стоит активизироваться уже в конце февраля, это самое удачное время.

Но особенным периодом для Весов станет октябрь. 22 октября свое влияние максимально проявит планета Весов — Венера. Этот день принесет в жизнь представителей знака что-то важное, связанное с творчеством и романтикой.

Скорпион

Лучшее время года для Скорпионов еще впереди. Лето будет плодотворным, но исполнить заветные желания представителей знака способна осень.

Сентябрь будет идеальным временем для любви и романтики. Самый важный день 2022 года для Скорпионов, особенно в том, что касается личных отношений, — 15 ноября.

Стрелец

Стрельцы в 2022 году будут одним из самых удачливых знаков. Успех будет сопровождать их на протяжении всего года, чем дальше — тем больше.

Самым счастливым периодом для Стрельцов станет ноябрь. Новолуние 23 ноября окажется именно тем днем, когда представителям знака будет легче всего воплотить в жизнь задуманное.

Козерог

Для Козерогов в 2022 году будут особенно удачны первые месяцы, поэтому стоит активизироваться во всех делах как можно скорее.

Венера будет находиться в Козероге до марта, поэтому в феврале хорошо завершать или начинать важное дело. Потом нужно смотреть только вперед, больше не оглядываться в прошлое. Особенной датой станет 1 марта.

Водолей

Для Водолеев 2022 год также окажется очень важным. Он даст возможность как преуспеть в карьере, так и начать новые отношения — в зависимости от приоритетов.

Тем, кому важнее личное, гороскоп советует проявить активность уже в феврале и марте. Самым счастливым днем Водолеев в 2022 году станет 6 марта.

Рыбы

Для Рыб 2022 год станет особенным. В первую очередь, это касается тех, кто связан с мистикой, эзотерикой или мечтал попробовать себя в этом. Весной будет самое удачное время, чтобы реализовать себя.

Самый счастливый день 2022 года для Рыб — это 12 апреля. Соединение Юпитера и Нептуна усиливает творческие задатки и интуицию Рыб, так что в этот день представители знака будут способны действительно на многое.