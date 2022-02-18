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Роза Сябитова подогнала шоу «Звезды в Африке» под себя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © syabitova_roza, instagram.com/syabitova_roza

Телевизионная сваха Роза Сябитова призналась, что образ на шоу «Звезды в Африке» был заранее продуман ей самой. Она использовала программу, чтобы отработать свои профессиональные навыки по психологии и продюсированию.

«Я туда ехала как психолог-профайлер. Я знала все про участников. Я ехала работать. Я работала для себя продюсером того, в чем участвовала. Мне надо было вести зрителей, и я при этом не знала, что войдет монтаж, но я делала все, что могло войти», — сказала Сябитова в интервью проекта «Алена, Блин».

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Телесваха уточнила, что происходящее в эфире и реальное действие — совершенно разные вещи. Например, в одном задании Сябитова отказалась пить коктейль из жуков. 

В реальности она спросила разрешения у других участников, а также уточнила у ведущей Ольги Бузовой, засчитают ли ей 2/3 напитка, поскольку знала, что у нее начнется рвотный рефлекс. В эфире же показан просто отказ свахи проходить задание.

Роза Сябитова «прошлась» по всем участникам. Она поделила участников «Звезд в Африке» по принципу мужчины и их гарем (все молодые девушки). Светлану Пермякову она назвала кухаркой, а Юлию Гаврилову — собачонкой Стаса Ярушина.

Первый сезон шоу «Звезды в Африке» завершился победой бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Сейчас идут съемки второго сезона. Пока известны имена только трех участников. Это блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс и телеведущая Алена Водонаева. Первая серия второго сезона «Звезд в Африке» выйдет 27 февраля на ТНТ.

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