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Госдума утвердила дополнительную индексацию военных пенсий

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума сразу в трех чтениях приняла правительственный законопроект об индексации пенсий военным.

Согласно документу, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством. При этом повышение стало дополнительным.

В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже было заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%. Законопроект затронет более 2,6 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин попросил депутатов Госдумы рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

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Экономика #Деньги #Армия
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