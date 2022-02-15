Землетрясение произошло в Туве

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Улуг-Хемском районе Тувы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Днем во вторник зарегистрировано землетрясение в четырех километрах восточнее села Арыг-Бажы Улуг-хемского района в Туве магнитудой 4,7. Жертв и разрушений нет.

На территории Красноярского края аппаратура зафиксировала толчки от 1 (слабое) до 3 баллов по шкале MSK-64 (слабое) в 21 муниципальных районах. Жалобы от населения не поступали, сообщает красноярский краевой Центр ГО и ЧС.

Землетрясения на территории Тувы связаны с постепенным движением индийской тектонической плиты вглубь евразийской со скоростью 3-4 сантиметра в год, которое будет продолжаться еще десятки миллионов лет, говорил ранее завлабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Иван Кулаков.