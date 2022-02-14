НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из‑за платы за углерод

Источник:
РБК
670 2
Фото: © Sibnet.ru

России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется «совсем другая жизнь», заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По словам Чубайса, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз. Он напомнил, что уже в 2030 году ЕС отменит льготы по бесплатным квотам на выбросы.

«У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь», — предупредил Чубайс.

По мнению спецпредставителя президента, это приведет к тому, что Россия будет платить Евросоюзу серьезные суммы. Избежать этого можно только в том случае, если ввести аналогичные платежи в российский бюджет.

Евросоюз анонсировал новый «зеленый курс». Он предполагает, что к 2050 году европейские страны станут климатически нейтральными — их выбросы CO2 будут сведены к нулю или компенсированы.

Чтобы уравнять затраты европейских производителей и зарубежных, у которых нет подобных условий по выбросам, ЕС планирует ввести углеродный налог, а Россия как поставщик угля, металлов, нефти и газа будет вынуждена его платить.

Еще по теме
Профессор перечислил самые перспективные индустрии будущего
Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за отказ заниматься навозом
Исправительный центр для осужденных построят в Томской области
Глава Bosch спрогнозировал сроки дефицита электроники на АвтоВАЗе
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Чередование циклонов определит погоду в Новосибирске
Subaru врезался в пассажирский микроавтобус в Забайкалье
Снежного барса пересчитают в Сибири
Новосибирские власти назвали срок прохождения пика пятой волны COVID
Самое популярное
Обнаружена смертельная опасность парацетамола
Украина выдвинула России ультиматум
Подсчитана честная стоимость биткоина
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
Обсуждение (2)
Картина дня
Госдума попросит Путина признать республики Донбасса
WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками
Валиевой разрешили выступление на Олимпиаде
Депутат Рады призвал ликвидировать Байдена
О самом главном
Не надо стесняться: как выбрать вибромассажер в подарок?
Как рассчитать личное денежное число
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Украина выдвинула России ультиматум
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
39
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
36
Путин рассказал о международных бандах в протестах в Казахстане
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
Sibnet.Ru