Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из‑за платы за углерод

России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы, и тогда начнется «совсем другая жизнь», заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По словам Чубайса, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект от так называемого углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз. Он напомнил, что уже в 2030 году ЕС отменит льготы по бесплатным квотам на выбросы.

«У них сейчас цена на бирже — сто долларов за тонну углекислого газа. Пятьдесят процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет сто долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите сто долларов, это будет совсем другая жизнь», — предупредил Чубайс.

По мнению спецпредставителя президента, это приведет к тому, что Россия будет платить Евросоюзу серьезные суммы. Избежать этого можно только в том случае, если ввести аналогичные платежи в российский бюджет.

Евросоюз анонсировал новый «зеленый курс». Он предполагает, что к 2050 году европейские страны станут климатически нейтральными — их выбросы CO2 будут сведены к нулю или компенсированы.

Чтобы уравнять затраты европейских производителей и зарубежных, у которых нет подобных условий по выбросам, ЕС планирует ввести углеродный налог, а Россия как поставщик угля, металлов, нефти и газа будет вынуждена его платить.