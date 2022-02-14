Зеленский попросил Байдена срочно приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев, чтобы остановить «вторжение России», сообщил офис украинского президента по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Зеленский и Байден провели в воскресенье телефонный разговор. «Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — сказал Зеленский.

При этом он заверил главу Белого дома, что украинская столица и крупные города страны находятся в безопасности. «Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — сказал Зеленский.

Источник CNN в американской администрации сообщил, что визит Байдена на Украину крайне маловероятен. Во время разговора Зеленский также обратился к Байдену с просьбой предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку.

Страны Запада и СМИ подняли истерию вокруг якобы возможного вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.