Важный элемент жизни оказался внеземным

Пептиды, которые считаются важнейшим элементом жизни, могут образовываться в открытом космосе, выяснила международная группа исследователей.

Ученые решили выяснить, могут ли пептиды образовываться на поверхности пыли в условиях, подобных тем, которые преобладают в открытом космосе. Такие молекулы являются одним из основных «строительных блоков» для земной жизни.

Пептиды состоят из отдельных аминокислот, расположенных в определенном порядке. Они ускоряют реакции, «транспортируют» вещества в организме, образуют в клетках различные структуры. Порядок расположения аминокислот при этом влияет на свойства пептидов.

До последнего времени считалось, что пептиды образовались на Земле. Однако в последнее время исследователи стали выдвигать гипотезы о том, что эти молекулы могли появиться в космосе.

Специалисты провели эксперимент, воссоздав условия, которые преобладают в космических молекулярных облаках. После этого на частицах пыли в вакууме образовался пептид полиглицин разной длины. Также оказалось, что в условиях космоса способен «собираться» аминокетен.

Таким образом, было доказано, что не только аминокислоты, но и пептидные цепи могут быть созданы в космических условиях. Открытие может перевернуть представления о происхождении жизни на Земле.