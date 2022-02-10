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Малыш медоед родился в Новосибирском зоопарке впервые в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский зоопарк

Малыш родился у пары медоедов в Новосибирском зоопарке, это первый такой случай в России, сообщила в четверг пресс-служба учреждения.

Детеныш родился еще в конце ноября, но в первые месяцы жизни увидеть малыша было практически невозможно, он находился в домике рядом с матерью, сотрудники старались не тревожить зверей.

Сейчас детеныш уже заметно подрос, и мама начала выводить его на прогулки. Ветеринары зоопарка осмотрели малыша, взвесили, определили пол. Это девочка весом 1,5 килограмма.

«Очень симпатичная. Пока она гуляет только рядом с матерью. И прогулки эти не очень продолжительные. Самка, как только услышит или увидит что-то подозрительное, сразу берет дочку и несет ее в домик», — говорится в сообщении.

В Новосибирском зоопарке медоеды живут с 2020 года. Это малоизученный вид. Ранее в российских зоопарках медоеды не размножались, это первый случай в стране.

Медоед или лысый барсук — вид семейства куньих, обитающий в Африке и в Азии. Известен свирепостью и бесстрашием при небольших размерах, Книга рекордов Гиннесса назвала медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире».

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