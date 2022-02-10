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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Белоруссия начали учения «Союзная решимость»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны

Масштабные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022», в четверг, 10 февраля стартовали в Белоруссии, сообщает Минобороны России. Для участия в них с Дальнего Востока были переброшены войска Восточного военного округа.

На общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится «с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

К учениям привлечены Вооруженные силы Белоруссии, а также органы управления и воинские части российского Восточного военного округа, которые в короткие сроки со штатным вооружением были переброшены на расстояние порядка 10 тысяч километров. 

В Белоруссию помимо техники и вооружений сухопутных войск перебазированы системы ПВО С-400 «Триумф», дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С», многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Минобороны России сообщили, что в ходе перегруппировки российской части на территорию Белоруссии были оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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