Россия и Белоруссия начали учения «Союзная решимость»

Масштабные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022», в четверг, 10 февраля стартовали в Белоруссии, сообщает Минобороны России. Для участия в них с Дальнего Востока были переброшены войска Восточного военного округа.

На общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится «с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

К учениям привлечены Вооруженные силы Белоруссии, а также органы управления и воинские части российского Восточного военного округа, которые в короткие сроки со штатным вооружением были переброшены на расстояние порядка 10 тысяч километров.

В Белоруссию помимо техники и вооружений сухопутных войск перебазированы системы ПВО С-400 «Триумф», дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С», многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Минобороны России сообщили, что в ходе перегруппировки российской части на территорию Белоруссии были оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск.