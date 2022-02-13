Врачи подсказали способ снижения риска инсульта

Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26%— с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю. По мнению ученых, полезно пребывание именно в горячей воде.

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. <…> Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце», — приводит РИА Новости слова доктора Адольфа Хаттера.

Исследование также показало, что регулярное посещение сауны благотворно сказывается на состоянии здоровья —помогает улучшить работу сосудов и снизить уровень холестерина в крови.