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Врачи подсказали способ снижения риска инсульта

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что прием ванны существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Выяснилось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26%— с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю. По мнению ученых, полезно пребывание именно в горячей воде.

«Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. <…> Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце», — приводит РИА Новости слова доктора Адольфа Хаттера.

Исследование также показало, что регулярное посещение сауны благотворно сказывается на состоянии здоровья —помогает улучшить работу сосудов и снизить уровень холестерина в крови.

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Топ комментариев

Иркут 69

И в чём тут юмор? По мнению составителей подобных текстов - это смешно?

ivanbak

Не пойму, женщина одета прилично. Лишь бы как нибудь показать какие они нехорошие.

mosquito__2010

Юмор тут в невежестве и стереотипности мышления западных политиков которые день ото дня прикрываясь красивыми...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
Sibnet.Ru