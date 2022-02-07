Российские прыгуны с трамплина впервые выиграли медаль Олимпиады

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады, у которой 855,6 балла.

Последний раз отечественные спортсмены выигрывали медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина в 1968 году. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Ранее обладателями олимпийского золота стали фигуристы, выигравшие командный турнир. Спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева.

Таким образом, в активе сборной России теперь семь медалей — две золотые, три серебряные и две бронзовые. С этими показателями российская команда занимает второе место в неофициальном медальном зачете.