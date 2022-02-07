Аналитик спрогнозировал срок укрепления рубля

Российская валюта может к лету вернуться к курсу 71-72 рубля за доллар при условии серьезного ослабления геополитических рисков, считает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Но такой сценарий пока не выглядит реалистичным на фоне разработки странами Запада дополнительных санкций против отдельных секторов российской экономики, полагает эксперт.

«С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75–76 рублей к доллару», — сказал агентству «Прайм» Петроневич.

В январе группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Сенаторы обещали запретить операции с первичным и вторичным госдолгом РФ.