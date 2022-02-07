Мэрия Новосибирска проведет новое голосование за новогодний талисман

Мэрия Новосибирска проведет новое голосование для выбора талисмана новогодней столицы 2023 года после неудачного опроса, который вызвал скандал, сообщила журналистам вице-мэр города Анна Терешкова.

Опрос за талисман новогоднего Новосибирска на сайте мэрии привел к серьезным разногласиям. Блогеры и оппозиционеры призвали голосовать за орангутана Бату, который набрал много голосов, затем были резкие скачки голосов за медвежонка Шилку барса Саяна. В итоге после аналогий с политическими выборами Новосибирский зоопарк отказался от участия в голосовании и выборе талисмана.

«В вопрос вмешались организованные группы. В том числе те, кто никак не связан с Новосибирском. Опрос превратился в политическую борьбу», — сказала Терешкова.

Она отметила, что в опросах на пабликах «АСТ-54», «Типичном Новосибирске» побеждала Шилка, в просе на сайте НГС — манул. Там голосовали в основном новосибирцы. Также она добавла, что это был порос, а не выборы, и победитель мог стать кандидатом на роль талисмана.

Терешкова отметила, что мэрия Новосибирска организует новое голосование за талисман, но кандидаты будут больше иметь связи с Новосибирской областью, в частности ими могут стать белка, одомашненная лиса и снегирь. Точную дату нового голосования мэрия не назвала. Так как планирует продумать техническую сторону голосования, чтобы голосовали новосибирцы и не было перекосов.