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Китай объяснил, чем США обернется попытка запугать Россию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Планы США развернуть ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе приведет к американскому провалу в гонке вооружений, считают китайские эксперты.

«Неограниченное развитие системы противоракетной обороны может подтолкнуть Китай и Россию к созданию более мощного оружия для противодействия», — приводит РИА Новости слова доцента кафедры международных исследований Китайского народного университета Ву Рицян.

Не менее серьезным остается вопрос наращивания космического вооружения. Милитаризация космического пространства может затронуть страны, которые стремятся к мирному освоению космоса, добавил Рицян.

Россия и Китай в рамках визита президента Владимира Путина в Пекин приняли в пятницу совместное заявление о международных отношениях.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили против действий внешних сил по подрыву стабильности в сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству во внутренние дела суверенных стран.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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