Встреча Путина и Си Цзиньпина открыла «новую эру»

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина означает переход к принципиально новой структуре международных отношений, полагают западные политологи.

Встреча двух лидеров в Пекине, прошедшая в период серьезной международной напряженности, знаменует начало «новой геополитической эры», пишет Daily Telegraph. В материале указывается, что отныне доминирование Запада более не будет рассматриваться как должное.

По мнению авторов статьи, после многолетних унижений Россия и Китай «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны». Только в этом случае Москва и Пекин смогут считать себя победителями.

Подчеркивается, что союз России и Китая укрепит позиции двух стран на мировой политической сцене, а также смягчит последствия возможных санкций со стороны Запада из-за якобы возможного вторжения РФ на Украину.

Путин и Си Цзиньпин ранее выпустили совместное заявление по итогам встречи. Главы государств обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития.