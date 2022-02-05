Встреча Путина и Си Цзиньпина открыла «новую эру»

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина означает переход к принципиально новой структуре международных отношений, полагают западные политологи.
Встреча двух лидеров в Пекине, прошедшая в период серьезной международной напряженности, знаменует начало «новой геополитической эры», пишет Daily Telegraph. В материале указывается, что отныне доминирование Запада более не будет рассматриваться как должное.
По мнению авторов статьи, после многолетних унижений Россия и Китай «встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны». Только в этом случае Москва и Пекин смогут считать себя победителями.
Подчеркивается, что союз России и Китая укрепит позиции двух стран на мировой политической сцене, а также смягчит последствия возможных санкций со стороны Запада из-за якобы возможного вторжения РФ на Украину.
Путин и Си Цзиньпин ранее выпустили совместное заявление по итогам встречи. Главы государств обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития.
pepelmetalЭто мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул
GammiPluhу них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)
pepelmetalВоо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!
physxЖдем очередного подорожания цен на топливо.