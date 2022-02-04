Российские фигуристы идут вторыми после трех видов в команднике

Российские фигуристы занимают второе место после выступлений в трех видах командного турнира. Лидируют американцы.

В первый день командных соревнований короткие программы показали мужчины, пары и танцевальные дуэты.

Марк Кондратюк стал третьим, уступив американцу Нейтану Чену и японцу Шоме Уно. Дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов заняли второе место после американцев Мэдисон Хаббелл Захари Донохью, так как партнер допустил небольшую ошибку на дорожке шагов.

Спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов тоже стала второй, уступив китайцам Вэньцзинь Суй/Цун Хань 0,19 сотых балла.

Российские фигуристы набрали 26 баллов и занимают второе промежуточное место. Лидируют американцы с 28 баллами, на третьем месте китайская команда (21 балл).

Командный турнир продолжится 6 февраля короткой программой в женском катании.