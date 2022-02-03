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США перестали считать вторжение России на Украину «неминуемым»

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Белый дом перестал употреблять слово «неминуемый», когда речь заходит о возможном вторжении России на Украину, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Я употребила [это слово] однажды, как и другие. Потом мы перестали его употреблять, поскольку оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать», — цитирует РБК Псаки.

По ее словам, Белый дом придерживается мнения, что нападение возможно в любой момент, однако Соединенные Штаты до сих пор не знают, принял ли решение президент Владимир Путин.

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Ранее стало известно о наличии разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией американского лидера Джо Байдена. По информации CNN, Киев недоволен тем, что Вашингтон заявляет о готовящемся вторжении России — это вызывает панику внутри страны и экономические трудности.

Зеленский уже неоднократно просил украинцев не впадать в панику, а западные СМИ призывал перестать нагнетать обстановку, утверждая, что «война будет завтра».

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