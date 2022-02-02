Орнелла Мути захотела гражданство России

Итальянская актриса с российскими корнями Орнелла Мути захотела получить гражданство России, она уже учит русский язык.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», — сказала ТАСС актриса Орнелла Мути.

Она сообщила, что постепенно собирает необходимые документы, но многое упирается в сложности итальянской бюрократии. Мути давно изучает русский через приложение, но пока свободно не говорит. Орнелла Мути призналась, что ей нужна практика, и надо пожить в России несколько месяцев.

Она вспоминает, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, потом она с мужем уехала в Эстонию, где в советские времена родилась ее мама.

«Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная», — сказала Мути.

Мути сыграла около 100 киноролей. Российскому зрителю она запомнилась дуэтом с Адриано Челентано в картинах «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный».