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Universal показала мрачный тизер фильма «Воланд»

Источник:
Sibnet.ru
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Кинокомпания Universal Pictures Russia представила тизер драмы «Воланд» режиссера Михаила Локшина, снятой по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

По сюжету фильма известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. В считанные дни он превращается в изгоя, а затем знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Главные роли в фильме по роману «Мастер и Маргарита» исполнили Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд) — немецкий актер из «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино. Фильм выйдет 1 января 2023 года.

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