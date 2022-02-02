Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию

Западные лидеры «кинули» Россию, пообещав не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм, заявил президент Владимир Путин.

«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм», — цитирует ТАСС Путина.

По словам, президента России, «всем это хорошо известно». «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, "кинули", ну просто обманули», — констатировал Путин.

Президент РФ напомнил, что после этого США вышли из договора по противоракетной обороне. «Мы долго уговаривали этого не делать. Это один из основополагающих фундаментальных договоров обеспечения безопасности в мире», — сказал Путин.

Теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше. Там можно устанавить ударные системы Tomahawk, которые будут покрывать территорию России на тысячи километров. «Ну это разве не угроза для нас?» — отметил российский лидер.

Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.