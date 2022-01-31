Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом в случае жестких санкций в отношении России, полагают индийские эксперты.

Один из вариантов санкций предполагает ограничения поставок российского газа. Однако Европа сильно зависит от дешевого и доступного топлива из России, пишет издание Daily News and Analysis.

Если ограничительные меры будут введены, европейским государствам придется покупать дорогое сырье с Ближнего Востока и доставлять его танкерами. На длительной дистанции это вызовет топливный кризис и подорвет энергетическую безопасность всей Европы.

Автор материала также указывает, что среди возможных инструментов давления на Москву обсуждается отключение от платежной системы SWIFT. Подобные санкции подтолкнут Россию искать альтернативные платежные системы, что негативно скажется на международной торговле.

Новый пакет санкций обсуждается в Европе на фоне сообщений о подготовке Москвой «вторжения» на Украину. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения «пропагандой США».