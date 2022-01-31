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Колл‑центры новосибирского правительства пережили мощную DDoS‑атаку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные совершили мощную DDoS-атаку на сервисы правительства Новосибирской области, она отразилась на работе медицинской информационной системы и на работе единой службы «122», сообщил на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Как мне доложили специалисты, с утра зафиксирована DDoS-атака на сервисы правительства области, на колл-центры. Несмотря на то, что коллеги отбиваются от атаки, обеспечивают стабильность работы оборудования, возможны перерывы в видеоконференцсвязи», — цитирует Травникова ТАСС.

Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, атака на сеть правительства Новосибирской области и государственные информационные системы мощностью 10-15 Гбит/с произошла в 08.15 (04.15 мск). Больше всего она отразилась на работе медицинской информационной системы и на работе единой службы «122». Специалисты Минцифры региона работают над устранением проблем.

«Осложняется это тем, что утро понедельника — наиболее пиковое по нагрузке время, и при этом атаку сложно фильтровать. Информация доведена до уполномоченных органов, совместно с оператором связи проводится фильтрация того трафика, который в рамках атаки ведется. Будем мониторить, дальше отражать атаки», — сказал он.

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