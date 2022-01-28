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КХЛ отменила матчи регулярного чемпионата на время Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба лиги.

Первенство было приостановлено еще в середине января на фоне мощной вспышки коронавируса в лиге. Число инфицированных игроков и работников клуба за это время приблизилось к двум сотням, было сорвано около 50 матчей.

КХЛ рассчитывала сыграть их как раз во время перерыва, связанного с проведением открывающейся 4 февраля Олимпиады в Пекине. Однако в итоге от этого сценария отказались, устроив голосование среди клубов.

Против возобновления игр во время паузы выступили 16 из 24 команд. «Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — говорится в сообщении.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля. Изначально было запланировано, что регулярный чемпионат возобновится 22 февраля.

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Топ комментариев

physx

Главная проблемы страны - это наше правительство.

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

Saw77

а почему за развал медицицы в стране его не расстреляли?

Disobedient

Не первый такой . У некоторых история начиналась с приходом династии Романовых. У кого-то с 1917года....
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