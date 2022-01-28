КХЛ отменила матчи регулярного чемпионата на время Олимпиады

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене всех матчей регулярного чемпионата во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба лиги.

Первенство было приостановлено еще в середине января на фоне мощной вспышки коронавируса в лиге. Число инфицированных игроков и работников клуба за это время приблизилось к двум сотням, было сорвано около 50 матчей.

КХЛ рассчитывала сыграть их как раз во время перерыва, связанного с проведением открывающейся 4 февраля Олимпиады в Пекине. Однако в итоге от этого сценария отказались, устроив голосование среди клубов.

Против возобновления игр во время паузы выступили 16 из 24 команд. «Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — говорится в сообщении.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля. Изначально было запланировано, что регулярный чемпионат возобновится 22 февраля.