Эксперт посоветовал сок для стабилизации давления

Регулярное употребление морковного сока способно снизить артериальное давление у людей, страдающих от гипертонии, рассказала эксперт в области здорового питания Харриет Уайтхед

«Анализ показывает, что морковный сок понижает систолическое и диастолическое давление», — цитирует РИА Новости Уайтхеда. По ее словам, Научные исследования показали, употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления.

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Морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто становится причиной гипертонии, пояснила эксперт.

Уайтхед для стабилизации давления посоветовала перестать курить и употреблять алкоголь, а также сократить объем выпиваемого кофе.