НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт посоветовал сок для стабилизации давления

Источник:
РИА Новости
146 0
Фото: © Sibnet.ru

Регулярное употребление морковного сока способно снизить артериальное давление у людей, страдающих от гипертонии, рассказала эксперт в области здорового питания Харриет Уайтхед

«Анализ показывает, что морковный сок понижает систолическое и диастолическое давление», — цитирует РИА Новости Уайтхеда. По ее словам, Научные исследования показали, употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой суп можно есть на диете?

Морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто становится причиной гипертонии, пояснила эксперт.

Уайтхед для стабилизации давления посоветовала перестать курить и употреблять алкоголь, а также сократить объем выпиваемого кофе.

Еще по теме
Диетолог рассказала о бесценных качествах грейпфрута
Названа главная ошибка при лечении «омикрона»
Минздрав объяснил «засекречивание» данных об испытаниях вакцин
Младшие классы в Новосибирской области оставят на очном обучении
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Стоимость ЛДС в Новосибирске выросла на 30%
Двое детей погибли из‑за угарного газа на Алтае
Приют для бездомных собак задумали построить в Новосибирске
Реконструкция аэропорта начнется в Барнауле
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Странные американские танки Yoh появились в World of Tanks
Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны
Жители Донбасса стали россиянами
Обсуждение (0)
Картина дня
Самолет «Байкал» выполнил первый полет
Умер народный артист Леонид Куравлев
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Forbes рассказал об оружии, которое не оставит шансов Украине
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!

Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.
Sibnet.Ru