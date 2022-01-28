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Олимпиада 2022

Стал известен размер суточных для российских олимпийцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОКР

Члены российской делегации на Олимпиаде-2022 в Пекине получили от 2 тысяч до 5 тысяч рублей суточных, сумма зависит от того, где питаются олимпийцы.

Члены делегации, которые будут питаться в олимпийской деревне, получили 1,8 рублей на каждый день пребывания, сообщил корреспондент «Матч ТВ».

Членам делегации, чья аккредитация не позволяет питаться в олимпийской деревне, выделили по 5,1 тысячи рублей на каждый день.

Олимпийские зимние игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. На соревнования едут 212 спортсменов: 103 женщины и 109 мужчин. Российская олимпийская делегация состоит из 461 представителя: помимо спортсменов, это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР и ФМБА.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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