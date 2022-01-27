Выпуск Lada Niva Legend приостановлен на неопределенный срок

АвтоВАЗ приостановил производство внедорожников Lada Niva Legend на неопределенный срок, причиной стала нехватка электронных компонентов, сообщили инсайдеры.

Завод не выпускает Niva Legend как в трехдверном, так и в пятидверном типах кузова с 26 января, сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». По его данным, с конвейера сходит только Lada Niva Travel — по 170 единиц в дневную смену. Официальных комментариев от автопроизводителя нет.

Предполагаемая причина простоя — дефицит электронных компонентов. Имеющиеся для сборки автомобилей детали были перераспределены в пользу Niva Travel, так как эта модель является более маржинальной.

АвтоВАЗ планирует регулярно приостанавливать производство некоторых моделей, в том числе семейства Niva, сообщалось в том же паблике. «Рваный» режим работы будет действовать по март этого года, или пока ситуация с электронными компонентами не выровняется. Рабочим конвейеров за вынужденные простои будут платить две трети средней зарплаты.

По итогам 2021 года продажи Niva Legend на российском рынке снизились на 11% до 25,8 тысячи автомобилей. По причине простоев АвтоВАЗ в прошлом году недовыпустил более 100 тысяч автомобилей всех моделей.