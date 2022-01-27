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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Выпуск Lada Niva Legend приостановлен на неопределенный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ приостановил производство внедорожников Lada Niva Legend на неопределенный срок, причиной стала нехватка электронных компонентов, сообщили инсайдеры.

Завод не выпускает Niva Legend как в трехдверном, так и в пятидверном типах кузова с 26 января, сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». По его данным, с конвейера сходит только Lada Niva Travel — по 170 единиц в дневную смену. Официальных комментариев от автопроизводителя нет.

Предполагаемая причина простоя — дефицит электронных компонентов. Имеющиеся для сборки автомобилей детали были перераспределены в пользу Niva Travel, так как эта модель является более маржинальной.

АвтоВАЗ планирует регулярно приостанавливать производство некоторых моделей, в том числе семейства Niva, сообщалось в том же паблике. «Рваный» режим работы будет действовать по март этого года, или пока ситуация с электронными компонентами не выровняется. Рабочим конвейеров за вынужденные простои будут платить две трети средней зарплаты.

По итогам 2021 года продажи Niva Legend на российском рынке снизились на 11% до 25,8 тысячи автомобилей. По причине простоев АвтоВАЗ в прошлом году недовыпустил более 100 тысяч автомобилей всех моделей.

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