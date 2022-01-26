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Северный флот выдвинулся в Арктику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Силы Северного флота приступили к выполнению маневров в Баренцевом море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой. Участие в учениях принимают порядка 30 кораблей, судов обеспечения и подлодок, а также около 140 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе учений будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.

Будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий.

Силы Северного флота также отработают вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов флота. Будут проведены учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.

Северный флот считается самым мощным из четырех российских группировок. Так, в него входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», а также самая большая подлодка в мире — крейсер «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула».

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