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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ немного улучшит Lada Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Lada Niva Legend получит новые подкрылки и ковер пола, электрический корректор фар, сообщили инсайдеры с АвтоВАЗа.

Lada Niva Legend 3D электрический корректор фар вместо гидравлического, улучшенный микрофон системы ЭРА — ГЛОНАСС, фетровые подкрылки и формованный ворсовый ковер пола, сообщается в паблике Avtograd News во «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, с конвейера уже сошли три опытных образца Niva Legend 3D. Серийная сборка новинки должна начаться в течение двух-трех месяцев.

Трехдверная Lada Niva Legend укомплектована 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиные силы, пятиступенчатой механической коробкой передач.

АвтоВАЗ представит Lada Niva нового поколения в 2024 году. Внедорожник переедет на новую платформу CMF-B, которая уже используется румынской Dacia на новых Logan и Sandero.

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