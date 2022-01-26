АвтоВАЗ немного улучшит Lada Niva Legend

Внедорожник Lada Niva Legend получит новые подкрылки и ковер пола, электрический корректор фар, сообщили инсайдеры с АвтоВАЗа.

Lada Niva Legend 3D электрический корректор фар вместо гидравлического, улучшенный микрофон системы ЭРА — ГЛОНАСС, фетровые подкрылки и формованный ворсовый ковер пола, сообщается в паблике Avtograd News во «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, с конвейера уже сошли три опытных образца Niva Legend 3D. Серийная сборка новинки должна начаться в течение двух-трех месяцев.

Трехдверная Lada Niva Legend укомплектована 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиные силы, пятиступенчатой механической коробкой передач.

АвтоВАЗ представит Lada Niva нового поколения в 2024 году. Внедорожник переедет на новую платформу CMF-B, которая уже используется румынской Dacia на новых Logan и Sandero.