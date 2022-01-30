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Школьники назвали желаемую зарплату на первой работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство российских школьников (40%) хотят получать на первой работе более 60 тысяч рублей, таковы результаты опроса, проведенного образовательной компании «ЯКласс».

«Еще 27% учеников 5–11-х классов предполагают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22% — от 25 до 35 тысяч рублей, 11% — от 15 до 25 тысяч рублей», — приводят «Известия» результаты опроса.

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Также стало известно, что треть участников опроса (33%) хотят выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель. 17% респондентов в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий и медицину.

Еще 11% школьников заявили о намерении построить свою карьеру в сфере экономики и финансов, 8% — юриспруденции, 6% — образовании, 4% — туризме и по 2% — в beauty-индустрии и гостиничном деле. 

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Muzykant

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pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!
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