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«Бойцовский клуб» получил хэппи‑энд в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 20th Century Fox

Культовый фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» получил новую концовку в онлайн-релизе в Китае, в нем правоохранительные органы победили злодея.

Фильм Дэвида Финчера 1999 года закончился тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убил вторую личность — Тайлера Дердена (Брэд Питт). Вместе с главной героиней Марлой Сингер (Хелена Бонем Картер) он наблюдает, как все здания взрываются за окном.

В версии на китайском стриминговом сайте Tencent Video сцена взрыва убрана. А зрителям пояснили, что государство успешно раскрыло план Тайлера по уничтожению мира.

«Благодаря подсказке, предоставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для психологического лечения. В 2012 году его выписали из больницы», — говорится в подписи.

Источник издания Vice сказал, что фильм был отредактирован владельцем авторских прав, а затем одобрен правительством страны, прежде чем появился на стриминговом сервисе.

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