Банк России остановил покупку иностранной валюты

Центробанк на фоне падения рубля остановил покупку иностранной валюты на неопределенный срок, сообщается на сайте регулятора. Ранее биржевой курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». Регулятор также подчеркнул, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Покупка валюты Центробанком РФ ведется в рамках бюджетного правила. В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 доллара за баррель. Когда нефть продается дороже, дополнительные доходы помещаются в резерв.

Если цены на нефть опускаются ниже отметки 44,2 доллара, Центробанк использует накопленные резервы для бюджетного финансирования. Для этого он продает валюту, а выручку направляет государству.