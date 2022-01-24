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Банк России остановил покупку иностранной валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк на фоне падения рубля остановил покупку иностранной валюты на неопределенный срок, сообщается на сайте регулятора. Ранее биржевой курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». Регулятор также подчеркнул, что «отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Покупка валюты Центробанком РФ ведется в рамках бюджетного правила. В 2022 году российский бюджет формируется из расчета цены на нефть в 44,2 доллара за баррель. Когда нефть продается дороже, дополнительные доходы помещаются в резерв.

Если цены на нефть опускаются ниже отметки 44,2 доллара, Центробанк использует накопленные резервы для бюджетного финансирования. Для этого он продает валюту, а выручку направляет государству.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Че? 30к денег???Я болел короной около 3 недель и дали мне жалкие 46оо рупийЯ не понимаю, в какой стране...

Иркут 69

Какая гадость, право... Естественное всегда будет цениться выше искусственного.

S.H.O.C.K

Он ещё на твоих похоронах простудится😆

Drronum

Российский производитель давно уже перешел на искусственное мясо и даже молоко!
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