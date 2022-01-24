НАТО перебросит дополнительные войска в Восточную Европу

Североатлантический альянс направит дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в официальном заявлении.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, укрепляя сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь на Украине и вокруг нее», — цитирует ТАСС заявление альянса.

Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в поддержку давней миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, говорится в заявлении.

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Франция выразила готовность направить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды направляют два истребителя F-35 в Болгарию с апреля для поддержки деятельности НАТО по охране воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабельные и наземные подразделения Сил реагирования НАТО.

«Соединенные Штаты также ясно дали понять, что они рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза», — отметили в НАТО.



