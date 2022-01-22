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Стая собак в Забайкальском крае загрызла первоклассницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стая бродячих собак в Забайкальском крае насмерть загрызла семилетнюю девочку. Трагедия произошла в селе Домна в Читинском районе, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

По данным следствия, 22 января 2022 года около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело ребенка обнаружили на одном из пустырей.

На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, собаки набросились на девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

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