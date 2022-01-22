США оставили без визы российского космонавта

США отказали в выдаче визы космонавту Николаю Чубу, который направлялся в Космический центр Линдона Джонсона для участия в тренировках, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он пообещал запросить позицию NASA по отказу США выдать российскому космонавту Николаю Чубу визу. «А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — написал Рогозин в Twitter.

Чуб входит в основной экипаж экспедиции МКС-69, полет которой запланирован на «Союзе МС-23» весной 2023 года. В данный момент Россия и США готовят соглашение о возобновлении перекрестных полетов на МКС, которые предполагают совместную отправку космонавтов.

В России астронавты тренируются в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, осваивая российский сегмент МКС. Российские космонавты — в Космическом центре в Хьюстоне, где они знакомятся с американским сегментом.