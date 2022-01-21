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Поклонской нашли новую работу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Данный вопрос сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства. В свою очередь, сама Поклонская отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве.

«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — уточнила она, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.

Ранее Поклонская сообщила, что не поедет послом России в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.

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Политика #Россия
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