Поклонской нашли новую работу

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Данный вопрос сейчас обсуждается», — сказал собеседник агентства. В свою очередь, сама Поклонская отметила, что пока преждевременно говорить о ее дальнейшем трудоустройстве.

«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — уточнила она, отвечая на вопрос о возможном назначении в Россотрудничество.

Ранее Поклонская сообщила, что не поедет послом России в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств.