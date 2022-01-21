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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы назвали основные причины увольнения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Низкий уровень зарплаты стал причиной увольнения почти половины опрошенных новосибирцев, выяснили аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Основные причины, по которым опрошенные хотят уволиться, это низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты (43%), недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы (15%), сокращение или закрытие организации (11%).

Также в топ-5 причин для увольнения попали отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе и напряженные отношения с руководством.

Сферы, представители которых больше всего хотят уволиться, это общепит, бухгалтерия, финансы, банки, продажи, рабочий персонал и торговля.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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