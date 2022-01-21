Новосибирцы назвали основные причины увольнения

Низкий уровень зарплаты стал причиной увольнения почти половины опрошенных новосибирцев, выяснили аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Основные причины, по которым опрошенные хотят уволиться, это низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты (43%), недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы (15%), сокращение или закрытие организации (11%).

Также в топ-5 причин для увольнения попали отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе и напряженные отношения с руководством.

Сферы, представители которых больше всего хотят уволиться, это общепит, бухгалтерия, финансы, банки, продажи, рабочий персонал и торговля.