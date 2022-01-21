Суд отказал в отмене QR‑кодов в Кузбассе

Жители Кузбасса потребовали через суд признать незаконным распоряжения губернатора, установившее QR-коды для посещения ТРЦ, кинотеатров, общепита, в удовлетворении иска отказано, сообщила пресс-служба Кемеровского областного суда.

По распоряжению губернатора с 15 ноября 2021 года в Кузбассе посещение торгово-развлекательных центров, общепита, спортивных объектов, театров, музеев, кинотеатров, а также мест проведения кинопоказов, конференций и т. п. возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справок о медицинских противопоказаниях к такой вакцинации или. С 20 января аналогичные меры действуют в гостиницах.

Жители Кузбасса составили коллективный иск о признании распоряжения недействительным. Документ подписали более 100 человек.

Дело рассматривал Кемеровский областной суд. Он принял решение отказать в удовлетворении искового заявления.

В декабре прошлого года Томский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска жителей региона об отмене QR-кодов. Истцами выступили более 4760 человек, ответчиком указывалась администрация Томской области в лице губернатора региона Сергея Жвачкина.