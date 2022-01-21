НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Тексты сообщений о минировании в Новосибирске назвали малограмотными

Источник:
Sibnet.ru
342 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Филологи проанализировали тексты сообщений о минировании, которые поступали на этой неделе в образовательные учреждения Новосибирска, и пришли к выводу, что их пишут безграмотные люди для развлечения.

Очередная волна «минирований» прошла по Новосибирску на этой неделе. Сообщения о бомбах поступили в школы, вузы и детские сады. Филологи НГТУ проанализировали тексты, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

«Тексты в подавляющем большинстве малограмотны, то есть написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, а таковыми и являются. И если с орфографией все не так печально, то с пунктуацией люди явно не в ладу ... Отсутствие необходимых знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях», — рассказала завкафедрой филологии вуза Галина Мандрикова.

По мнению филолога, это бывает с подростками или взрослыми людьми, зацикленными на своих психологических проблемах. 

В сообщениях содержится много просторечных слов, разговорных выражений и жаргонизмов, при этом авторы пытаются придать тексту достоверность, используя выражения официально-делового стиля.

«Обращают на себя внимание многочисленные заимствования из детективных сериалов, комиксов и компьютерных игр. В целом складывается впечатление, что цель авторов — развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей, особенно детей», — добавила Мандрикова.

Еще по теме
Российским школам и вузам упростили аккредитацию
НГУ ответил на претензии организаторов «Тотального диктанта»
Запеканку в школе на Чукотке взбили строительной дрелью
Школы Алтая попали под реновацию
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 39 градусов придут в выходные в Забайкалье
Новосибирцы назвали основные причины увольнения
Два автобуса столкнулись в Красноярском крае
Суд отказал в отмене QR‑кодов в Кузбассе
Самое популярное
Игру God of War для ПК взломали
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Наступил самый грустный день 2022 года
Генсек НАТО предложил России переговоры
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Генсек НАТО предложил России переговоры
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
23
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
23
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Sibnet.Ru