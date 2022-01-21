Тексты сообщений о минировании в Новосибирске назвали малограмотными

Филологи проанализировали тексты сообщений о минировании, которые поступали на этой неделе в образовательные учреждения Новосибирска, и пришли к выводу, что их пишут безграмотные люди для развлечения.

Очередная волна «минирований» прошла по Новосибирску на этой неделе. Сообщения о бомбах поступили в школы, вузы и детские сады. Филологи НГТУ проанализировали тексты, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

«Тексты в подавляющем большинстве малограмотны, то есть написаны людьми, которые не имитируют малообразованного человека, а таковыми и являются. И если с орфографией все не так печально, то с пунктуацией люди явно не в ладу ... Отсутствие необходимых знаков препинания свидетельствует о слабых логико-когнитивных связях», — рассказала завкафедрой филологии вуза Галина Мандрикова.

По мнению филолога, это бывает с подростками или взрослыми людьми, зацикленными на своих психологических проблемах.

В сообщениях содержится много просторечных слов, разговорных выражений и жаргонизмов, при этом авторы пытаются придать тексту достоверность, используя выражения официально-делового стиля.

«Обращают на себя внимание многочисленные заимствования из детективных сериалов, комиксов и компьютерных игр. В целом складывается впечатление, что цель авторов — развлечься, сыграв на такой важной теме, как безопасность людей, особенно детей», — добавила Мандрикова.